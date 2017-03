Uithuizermeeden kan door met toekomstplan, maar andere dorpen dan?

(Foto: Wikipedia)

Het centrum renoveren, het sportpark uitbreiden en huurwoningen opknappen. Uithuizermeeden heeft ambitieuze plannen. En daar mag het dorp mee verder, als het aan de raad van Eemsmond ligt.

De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de voorbereidende plannen voor het dorp. Daardoor kunnen de Meijsters nu kijken of de plannen uitvoerbaar zijn.



Verschillende problemen

Uithuizermeeden heeft last van verpaupering, aardbevingen en krimp. Woningen in de Oranjebuurt zijn verouderd en het centrum verdient een opknapbeurt. Enige tijd geleden stak een groep Meijsters de koppen bij elkaar om te kijken hoe die problemen opgelost kunnen worden.



Na meerdere infoavonden en bijeenkomsten werd vorig jaar de Meijster visie gepresenteerd, een plan waarmee het dorp 2025-proof wordt. Hierin is onder meer aandacht voor de aanleg van een 400 meter lange ijsbaan met kunstgrasveld in het midden. Ook moet er een nieuwe invulling komen voor het oude gemeentehuis en moeten woningen in de Oranjebuurt worden opgeknapt.



Gemaakt door Meijsters

Het plan is gemaakt door inwoners van Uithuizermeeden, en dat maakt het project bijzonder. Daar was de raad donderdagavond dan ook erg over te spreken. 'Ik heb grote waardering voor de visie van de Meijsters. Het is een mooi initiatief en er ligt een duidelijke koers', zei D66-raadslid Peter op 't Holt.



De SP zette nog wel vraagtekens bij de financiële kant van het verhaal. Fractievoorzitter Linda Visser vroeg zich af of de gemeente wel genoeg geld heeft als andere dorpen ook aankloppen met ambitieuze plannen. 'Ik vind dat we de pot eerlijk moeten verdelen. Als Usquert bijvoorbeeld volgend jaar met een plan komt, dan moet daar ook geld voor zijn.'



Niet alles gaat door

Wethouder Harrie Sienot deelt deze zorgen. 'Het mag niet zo zijn dat het ene dorp alles krijgt en het andere dorp niet. Daarom moeten we er rekening mee houden dat ook andere dorpen terechte wensen hebben. Niet alle ideeën zullen doorgaan.'



De gemeente stelt de komende twee jaar in totaal 50.000 euro beschikbaar om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de plannen voor Uithuizermeeden. De wethouder hoopt in de loop van dit jaar de eerste vernieuwingen te kunnen zien in het dorp.

Door: RTV Noord Correctie melden