Tweede autobrand binnen korte tijd in Groninger wijk

(Foto: 112 Groningen)

Opnieuw een autobrand in de Groninger wijk Beijum. Rond vier uur in de nacht van donderdag op vrijdag brandde een auto aan de Doornbosheerd uit.

Woensdagavond was het ook al raak in dezelfde wijk. Toen ging er een auto aan de Scheltemaheerd in vlammen op.

Door: RTV Noord Correctie melden