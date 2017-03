Politie: 'Gebruik fietspad niet als sluiproute'

(Foto: Politie Noord Drenthe)

De politie roept automobilisten op niet meer over het fietspad tussen de Sieland in Roden en de Terheijlsterweg in Nieuw-Roden te rijden.





De politie krijgt steeds vaker meldingen van buurtbewoners dat automobilisten het fietspad gebruiken als sluiproute. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat het pad ook veel gebruikt wordt door kinderen.







De politie waarschuwt dat er de komende dagen misschien gecontroleerd gaat worden. In Roden worden momenteel wegwerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's soms een stukje moeten omrijden.De politie krijgt steeds vaker meldingen van buurtbewoners dat automobilisten het fietspad gebruiken als sluiproute. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat het pad ook veel gebruikt wordt door kinderen.De politie waarschuwt dat er de komende dagen misschien gecontroleerd gaat worden.

Door: RTV Noord Correctie melden