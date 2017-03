Waardevermeerderingsregeling vanaf 3 april weer van kracht

De waardevermeerderingsregeling voor het aardbevingsgebied wordt vanaf 3 april weer opengesteld. De zogeheten energiepremie is met terugwerkende kracht aan te vragen voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016.

Woningeigenaren met erkende aardbevingsschade van minstens 1.000 euro komen in aanmerking voor de premie, die is bestemd voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het gaat om maximaal 4.000 euro boven op het schadebedrag.De energiepremie is bedoeld voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in de beschadigde woning.