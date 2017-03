'Ik moet er niet aan denken dat het dicht gaat, dat kin echt nait'

Stichtingbestuurders Abel Nieveen, Erik Wildeman en Frans Meijer (vlnr) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Drie ton heeft de stichting Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen in totaal nodig om het dorpshuis over te nemen van de huidige eigenaar. Volgens Abel Nieveen van de stichting krijgen ze het bedrag bij elkaar.





'Ik denk dat 't wel goud komt. Ik heb goeie hoop', zegt Nieveen. De stichting huurt het dorpshuis, maar de huidige eigenaar wil het verkopen.



'Kloppend hart'

De gemeente onderschrijft het belang van een dorpshuis voor Meedhuizen en heeft daarom een bedrag toegezegd. Erik Wildeman, ook van de stichting, kan zich Meedhuizen zonder dorpshuis niet voorstellen: 'Het is het kloppend hart van het verenigingsleven, en dus ook van het dorp. Als je het hart eruit snijdt, dan blijft er van het lichaam niet veel over.'



'Ik moet er niet aan denken dat het dicht gaat. Dat kin echt nait.' De stichting hoopt het bedrag voor 1 juli bij elkaar te hebben.



Door: RTV Noord