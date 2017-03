C.b.s. de Höchte in Alteveer organiseert vrijdag een Grunneger Dag. De school vindt het belangrijk dat de kinderen de Groninger taal en gebruiken kennen. De schooldag begon met het Grunnens laid op het schoolplein.

Vanaf dat moment is het Gronings wat de klok slaat. Er worden workshops gegeven, er is 'gimmestiek', met Grunneger spelletjes zoals 'spiekerboksem hangen' en 'drije op 'n riege'.Ook is er een höch-tea (high-tea) verzorgd door ouders, de RTV Noord-quiz Klouk wordt gespeeld en er zijn toneel- en muziekvoorstellingen.Verslaggever Wiebe Klijnstra merkt op het schoolplein dat de leerlingen er zin in hebben. Voor aanvang van het Grunnens laid laten kinderen hem weten dat ze 'moi' en 'mienjonkje' mooie Groningse woorden vinden.Sommige kinderen spreken thuis ook Gronings, maar één van hen moet nog wel even oefenen op het Grunnens laid, blijkt als Wiebe de jongen vraagt hoe het begint: 'Van Lauwerszee tot aanuuh.. nog wat.'Toch zingt de hele school het lied uit volle borst mee. Juf Roelianne Wilzing (groep vijf en zes) is aardig tevreden over het aantal Gronings sprekende kinderen in haar klas: 'Er zijn een stuk of vijf die Gronings praten. Maar van de andere kinderen praten veel ouders het ook, en hun kinderen kunnen het wel gewoon verstaan.'Ze hoopt dat ze vaker zo'n dag gaan houden: 'Het is belangrijk dat ze leren over hun eigen streek. Niet alleen de taal, maar ook de gebruiken en producten. Zoals poffert, kniepertjes en spekkedikk'n.'Ook RTV Noord houdt de Grunneger week. Die gaat zaterdag 18 maart van start. Onder andere wordt 'het schierste Grunneger woord' bekendgemaakt.