NAM: 'Geen verontreiniging bij gaslocaties in Groningen'

In de directe omgeving van de dertig NAM-locaties in Groningen is geen sprake van verontreiniging. Dat laat het gasconcern weten in een reactie op een onderzoek van de provincie Overijssel.

Daaruit komt naar voren dat in die provincie tweederde van de NAM-locaties licht tot zwaar verontreinigd is. De provincie Groningen bevestigt de conclusie van het gasconcern dat de situatie hier anders ligt.Volgens NAM-woordvoerder Sape Jan Terpstra zijn in Groningen eind jaren negentig alle gaslocaties onderzocht. 'En waar nodig zijn vervuilingen de afgelopen twintig jaar gesaneerd. Je zou kunnen zeggen dat Groningen voorloopt op de situatie in Overijssel', licht Terpstra toe.Een woordvoerder van de provincie Groningen wijst erop dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken de gaslocaties jaarlijks worden onderzocht. Dat zogenoemde monitoren gebeurt onder meer via peilbuizen bij de NAM-terreinen.Volgens de provincie is overigens wel op een aantal locaties sprake van zogenoemde 'statische vervuiling'. Daarbij gaat het om verontreiniging die is ingekapseld en waarbij geen gevaar is voor de omgeving. Die wordt opgeruimd als de NAM werkzaamheden op terrein verricht.Verder benadrukt de provincie dat de NAM bij het verlaten van de locaties het terrein schoon achter moet laten. 'De NAM moet het dan saneren en dus schoon opleveren. Die kosten zijn voor rekening van de NAM', aldus de provincie-woordvoerder.De Duitse tv-zender NDR zond recent de documentaire 'De trucs van de olie- en gasconcerns' uit. Daarin wordt geconcludeerd dat met name in het gebied ten oosten van Hamburg winlocaties ernstig vervuild zijn. Ook wordt een verband gelegd met kankergevallen in de omgeving van die locaties.Volgens universitair hoofddocent Aardwetenschappen Ko van Huissteden van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is verontreiniging met kwik, tolueen, andere zware metalen en koolwaterstoffen bij winningslocaties 'niet ongewoon'.Hij wijst er wel op dat dit meestal 'het gevolg is van incidenten en gesjoemel' tijdens werkzaamheden. De situatie in het Overijsselse Tubbergen noemt hij daarbij als voorbeeld. Daar was sprake van lekkage.Het verband tussen de verontreiniging en gezondheidsproblemen van omwonenden, waar melding van wordt gemaakt in de Duitse documentaire, is volgens Van Huissteden 'heel moeilijk aan te tonen'.