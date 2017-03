Grunneger week op RTV Noord: wat kinnen joe verwachten?

In t koader van Meertmoand Dialekmond begunt RTV Noord zotterdag mit de Grunneger Week. Haile week zenden wie mainst oet in de streektoal, op radio en op kiekkaast. Zotterdag ist pergram op Dag van Grunneger Toal hailendaal in t Grunnegers.

Hou zugt de rest van Grunneger week der oet?*Zotterdag 18 meert: Begun van Grunneger week, t heul pergram in t Grunnegs*Zundag 19 meert: Grunneger verhoalen in Noordmannen (8:00-10:00 uur Radio Noord) mit o.a. Fré Schreiber, Janneke Vos en Fieke Gosselaar.*Zundag 19 meert: Twij Deuntjes op stee bie schriever Jan Siebo Uffen (10:00-12:00 uur Radio Noord)*Moandag 20 t/m vraidag 24 meert: doaglieks Grunneger live-meziek in Edwin op Noord (12:00-16:00 uur Radio Noord)*Moandag 20 t/m wonsdag 22 meert: filmpkes op TV Noord over verkaizen schierste Grunneger woord (18.00 uur)*Fre Schreiber is doaglieks te heuren op Noord*Klouk en aander spelletjes op Radio Noord hailendaal ient Grunnegs*Doaglieks een nije Klouk op webstee*De live radioverslagdouner dut t in t Grunnegs as t mor eem kin*Dunderdag 23 meert: Op Facebouk Live van RTV Noord wordt Grunneger diktee oetzonden (20:30 uur op Facebouk RTV Noord *Vraidag 24 meert: ofsloeten Grunneger week mit bekindmoaken Schierste Grunneger woord 2017*Zundag 26 meert: proatenve in Noordmannen nog eem noa mit ol streektoalfunktionoaris Ingebörg Nainhoes (8:00-10:00 uur Radio Noord).RTV Noord wenst joe veul plezaair mit de Grunneger week!