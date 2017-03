Docu 'Schier Exit': hoe een klein eiland de energiereus versloeg

Schiermonnikoog slaagde er vorige maand na een lange strijd in om energiereus Engie overstag te laten gaan en af te zien van proefboringen boven het eiland.

'Waar de overheid het liet afweten, daar was het de private markt zelf die tot inkeer kwam', zegt Thom Verheul.De eilander, die aan het roer stond van de actiegroep Horizon Schiermonnikoog, maakte een documentaire over deze bijzondere strijd: 'Schier Exit'.De documentaire over de succesvolle strijd wordt zaterdagmiddag om 15.30 uur en zondag om 13.00 uur uitgezonden op NPO2.