'Turkse' hackers leggen website Werkplein Ability plat

De website van werkplein Abilty is vrijdagochtend offline gehaald na een aanval van 'Turkse hackers'.

De originele pagina bleek vervangen door een boodschap van de hackers. Op de site was 's ochtends een foto te zien van de Turkse vlag en het mausoleum in Ankara van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de Republiek Turkije.Daaronder stond in het Engels de tekst: 'Jullie Nederlanders denken dat wij niets doen, maar dat hebben jullie verkeerd. Wij vergeten nooit wat jullie ons hebben aangedaan. We sterven een keer, maar zijn duizenden keren herboren'. Op de achtergrond speelde Turkse muziek.Waarschijnlijk hebben de hackers het niet specifiek gemunt op Werkplein Ability. Ze laten computers automatisch zoeken naar Nederlandse websites met zwakke beveiliging.Ernst Ottens, plaatsvervangend directeur bij Werkplein Noord-Groningen, is druk bezig het lek in de beveiliging van de site te dichten. Hij weet niet nog niet hoe lang het gaat duren voordat het probleem is opgelost: 'Dit kost tijd en dus geld'.Volgens Ottens is er geen privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens, vrijgekomen.Werkplein Ability is een samenwerkingsverband van de vier BMWE-gemeenten: Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Werkzoekenden uit deze vier gemeenten kunnen zich bij deze instantie melden.