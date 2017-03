Drost krijgt kans in cruciale wedstrijd tegen Willem II

(Foto: JK beeld)

Jesper Drost begint zaterdag in de basis tegen Willem II. Het is voor het eerst dit seizoen dat de middenvelder van FC Groningen aan de aftrap staat.

Trainer Ernest Faber kiest tegen de Tilburgers voor een 4-2-3-1-formatie. In dit systeem staat Drost links op het middenveld. Hij komt in de ploeg voor Bryan Linssen, die voor twee duels geschorst is. Tom van Weert is nog geblesseerd.



Basisplek voor Van Nieff

Yoëll van Nieff krijgt linksachterin de voorkeur boven Jason Davidson. Davidson verhuist naar de rechtsbackpositie. Op deze plek vervangt hij de geschorste Samir Memisevic.



Bij Willem II staat voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi aan het roer. Zijn ploeg bezet de felbegeerde negende plek op de ranglijst, hoogstwaarschijnlijk goed voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.



Strijd om plek negen

FC Groningen staat elfde en moet winnen om de aansluiting te houden. Het gat met Willem II is vier punten.



Hoe vergaat het de FC tegen Willem II?

Eerder dit seizoen verloor FC Groningen in Tilburg met 2-1 van Willem II. Thuis had de FC de afgelopen seizoenen minder moeite met de Tilburgers. In zeven van de tien laatste edities van FC Groningen-Willem II bleven de punten in Groningen. Drie keer werd het gelijk.

7-1 in 2011

Uitschieter was de 7-1 in 2011. Tim Matavz was destijds goed voor drie goals. Vorig seizoen werd het 2-1 in wat toen nog de Euroborg heette. Mimoun Mahi en Danny Hoesen scoorden.



Acht duels zonder zege

De FC wist de afgelopen acht wedstrijden niet te winnen. Toch is plek negen, hoogstwaarschijnlijk goed voor de play-offs voor Europees voetbal, nog binnen handbereik.



FC Groningen Live

FC Groningen-Willem II is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-Willem II begint zaterdag om 18.30 uur.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Davidson, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Hiariej, Jenssen; Drost, Bacuna, Tibbling; Mahi.

Door: RTV Noord