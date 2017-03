Lopend Vuur: FC Groningen gaat morgen gewoon winnen

Met nog acht wedstrijden te gaan speelt FC Groningen de komende weken bijna elke keer een finale.

Zaterdagavond is Willem II de tegenstander, de ploeg van voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi. Willem II staat nu op de negende plaats. En wie negende wordt kan meedoen aan de play-offs om Europees voetbal.FC Groningen staat elfde met vier punten achterstand op Willem II. Bij verlies wordt het gat zeven punten en lijken de play-offs uit het zicht te verdwijnen. Bij winst doet de FC nog volop mee.En daarom de stelling: FC Groningen gaat morgen gewoon winnen. Wat denk jij?