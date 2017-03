Vlagtwedde waarschuwt voor nepuitgever gemeentegids

(Foto: Henk Binnendijk/RTV Noord)

De gemeente Vlagtwedde waarschuwt voor een bedrijf dat zich voordoet als uitgever van de gemeentegids van Vlagtwedde.

MMS BV belt ondernemers, verenigingen en stichtingen en biedt tegen betaling een vermelding in de gemeentegids aan.



De gemeente benadrukt dat het geen contact heeft met MMS BV over een gemeentegids of gemeenteblad. Vlagtwedde heeft een ander mediabedrijf opdracht gegeven om de gemeentegids te maken. Dat bedrijf heeft begin dit jaar al adverteerders voor de gemeentegids geworven.

Door: RTV Noord