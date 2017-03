Eerste filmvoorstellingen Forum afgelast vanwege wateroverlast

(Foto: Google Streetview)

De eerste filmvoorstellingen van Het Groninger Forum aan het Hereplein in de Stad gaan niet door vanwege wateroverlast.

Het lek in de afvoer is inmiddels gevonden, maar het cultuurhuis gaat toch later open dan normaal. Vanaf drie uur vrijdagmiddag is het publiek weer welkom.



Bezoekers zullen naar verwachting geen overlast hebben van de lekkage, want die speelde zich vooral achter de schermen af. Hoe groot de schade is, wordt nog bekeken.

Door: RTV Noord