Meldpunt 'koeien in paniek': tien gevallen tot nu toe

Bij het meldpunt koeien in paniek zijn tot nu toe tien gevallen van zeer onrustige koeien gemeld. Dat zegt boerenorganisatie LTO Noord.

Het meldpunt werd drie weken geleden ingesteld. Directe aanleiding waren de paniekerige koeien in Stitswerd. Boer Jan Oudman trok aan de bel nadat zijn koeien in volslagen paniek door de stal renden.Op exact hetzelfde moment gebeurde dat ook bij collega-melkveehouders in de omgeving.Na publicatie van dit verhaal meldden zich meer melkveehouders met koeien die regelmatig in blinde paniek rondrennen, in of buiten de stal. Er werden volop suggesties gedaan over mogelijke oorzaken.Zo zouden de koeien van slag raken door 4G- of 5G-netwerken, door aardbevingen, aardstralen of roofvogels die rondcirkelen. Ook zouden bepaalde geuren voor paniek kunnen zorgen.LTO Noord wilde niet speculeren over mogelijke oorzaken en kwam met een meldpunt waar boeren kunnen melden als er koeien in paniek zijn. Met die gegevens hoopt de boerenorganisatie meer duidelijkheid te krijgen.'De tien meldingen komen uit het LTO Noord-gebied, dus van boven de grote rivieren', zegt Alma den Hertog van LTO Noord. 'Maar er is nog geen lijn te ontdekken in locaties en tijdstippen. Daarvoor is het nog te vroeg'.