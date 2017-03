Groninger kandidaat-Kamerleden krijgen veel voorkeursstemmen

De Groninger kandidaat-Kamerleden hebben bij de Tweede Kamer-verkiezingen goed gescoord in de Stad.

Dat blijkt uit de cijfers van de Kieskring Groningen CDA'er Anne Kuik (elfde op de lijst) kreeg in de stad de meeste stemmen van alle Groninger kandidaat-Kamerleden (9545), op de voet gevolgd door Sandra Beckerman (6) van de SP (9313). Beiden hoefden alleen hun meerdere te erkennen in hun lijsttrekker.Datzelfde gold voor Antje Diertens, de nummer 18 op de kandidatenlijst van D66. Zij kreeg in de stad 8210 voorkeursstemmen. Met dat aantal viel ze weliswaar in het niet bij lijsttrekker Alexander Pechtold (28913), maar ze overtroefde prominenten als Stientje van Veldhoven (2896) en Pia Dijkstra (3081).Stieneke van der Graaf deed het als stemmentrekker eveneens goed. De nummer 6 op de lijst van de ChristenUnie vergaarde 5007 stemmen. Alleen het hokje van lijsttrekker Gert-Jan Segers (14527) werd vaker aangekruist.De PvdA'ers Henk Nijboer (7) en William Moorlag (9) belandden ook in de top-drie van hun partij, achter Lodewijk Asscher. Nijboer kreeg 3243 stemmen, Moorlag 2719. De nummer 39 op de kandidatenlijst, Tjeerd van Dekken, bleef steken op 798 stemmen.VVD-wethouder Joost van Keulen (36ste op de kandidatenlijst) kreeg 956 voorkeursstemmen. Arno Rutte (20) scoorde beter. Hij werd in de stad met 2592 stemmen vierde achter Mark Rutte (37891), Jeanine Hennis-Plasschaert (3291) en Klaas Dijkhoff (2950).Verdubbeling aantal Groningse kamerleden: dit zijn ze