Maduro keert terug in selectie FC Groningen

Hedwiges Maduro zit zaterdagavond bij de selectie van FC Groningen voor het duel met Willem II. Maduro speelde dit kalenderjaar nog geen minuut en zorgde twee weken geleden met enkele uitspraken op Fox Sports voor ophef.

Hij zei dat de directie van de club trainer Ernest Faber heeft verboden hem op te stellen. Maduro kreeg in januari te horen dat hij mocht vertrekken. In totaal maakte de middenvelder dit seizoen 126 speelminuten.Waarom Faber hem nu toch weer selecteert, is niet bekend.