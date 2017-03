Verkeersruzie: Knoalster schept voetganger en rijdt door

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een gebroken heup en pols. Daarmee liet een 53-jarige autmobilist uit Stadskanaal een voetganger achter na een aanrijding.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de Knoalster daarom een jaar de cel in. De helft van deze straf is voorwaardelijk. Ook zou de man zijn rijbewijs een jaar lang kwijt zijn.



Verkeersruzie

Aanleiding voor de aanrijding was een verkeersruzie, in juli 2015. De verdachte wilde in zijn auto een weg oprijden maar een oude Mercedes en een Golf waren hem net voor. De Mercedes reed voorop, de bestuurder hiervan reed langzaam omdat de wagen gebreken vertoonde.



Hij werd gevolgd door zijn zoon die in een auto achter hem reed. Het sukkelgangetje van deze twee wagens voor hem irriteerde de Knoalster.



Onverantwoord

Die wilde, ondanks de doorgetrokken streep, tot twee keer toe inhalen. De zoon stuurde zijn wagen naar links om deze inhaalmanoeuvre te voorkomen. Voor een rotonde kwam de stoet tot stilstand. De vader stapte uit om de Knoalster uit te leggen waarom er zo langzaam werd gereden.



Angst

Zover kwam het niet. De Knoalster trapte het gas in, schepte de voetganger en ging er met piepende banden vandoor. Uit angst, zei de man tegen de rechters, hij voelde zich geïntimideerd.



Hij reed er op hoge snelheid vandoor, terwijl hij achtervolgd werd door de zoon van het slachtoffer. Beide wagens kwamen uiteindelijk na een dollemansrit tot stilstand. Medeweggebruikers ontfermden zich over het slachtoffer.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord