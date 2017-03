'Noordelijke Kamerleden moeten samen gaswinningsparagraaf schrijven'

Noordelijke Kamerleden zouden samen de gaswinningsparagraaf moeten schrijven in het nieuwe regeerakkoord, dus dwars door de partijbelangen heen.

Dat voorstel deed kandidaat-Kamerlid William Moorlag (PvdA) vrijdagmiddag in het RTV Noord-programma De Week tot Een. Zijn VVD-collega Arno Rutte ziet dat idee wel zitten.Moorlag kwam spontaan met zijn suggestie naar aanleiding van de constatering dat er nog weinig samenwerking is van noordelijke Kamerleden: 'Het zou mooi zijn als we onze partijleiders zouden voorstellen dat ze dwars door partijpolitieke scheidslijnen heen zouden zeggen: jullie als noordelijke Kamerleden, pak eens een wit stuk papier en schrijf eens een paragraaf over de gaswinning. Volgens mij zouden we daar uit moeten komen, want alle lijsttrekkers hebben zich al gecommitteerd.'VVD'er Arno Rutte is het met Moorlag eens: 'Je kan het veel beter eens worden over het resultaat waar je naartoe wilt. Dan volgt de weg daarnaartoe logischerwijs. Dat is beter dan praten over de materiële stappen daartussen, want dat leidt juist tot al dat gedoe.'Ook aanstaand PVV-senator Ton van Kesteren sloot zich daarbij aan.