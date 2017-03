Definitieve telling: SP toch nipt de grootste in de provincie

De SP is toch de grootste partij in onze provincie geworden met de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit cijfers van de kieskring Groningen.

Na een eigen analyse van de voorlopige uitslagen leek donderdag het voordeel nog voor de VVD te zijn.Het verschil is 166 stemmen, zo blijkt nu . In het voordeel van de SP. De linkse partij kreeg 51.643, de VVD kreeg er 51.477.In zes gemeenten werd de SP de grootste, de VVD kreeg de meeste stemmen in vier gemeenten.Verder bleven D66 (46.674), het CDA (42.889), GroenLinks (44.067) en de PVV (41.689) redelijk dicht bij elkaar in de buurt.