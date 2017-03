Tegelvloer van juweliersfamilie uit vorige eeuw ontdekt

Bij de bouw van het Groninger Forum in de stad Groningen is een oud tegelvloertje gevonden. Het vloertje kwam tevoorschijn bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat.

Het gaat om tegels van rond 1900, vermoedelijk aangelegd door de Groningse juweliersfamilie Oving, die daar een pand had.Archeoloog Jasper Huis in 't Veld is blij verrast: 'Het was prachtig om te zien, ik had niet zoveel meer verwacht. Toen gingen we ietsje dieper met de graafmachine en toen kwamen opeens die prachtige tegeltjes in beeld.'De tegels zijn inmiddels weer verwijderd: 'We hebben de tegels blootgelegd, ingemeten, gefotografeerd en gedocumenteerd', zegt Huis in 't Veld.'Nu gaan we verder, want we willen weten wat er nog onder zit. We zijn nog niet klaar hier!', vervolgt hij enthousiast. 'Kijk, dit is uit 1900, maar hopelijk zitten hieronder sporen uit de Middeleeuwen. We gaan nog een halve meter dieper.'De tegels liggen nu bij stichting Monument en Materiaal in de stad Groningen. Daar worden ze schoongemaakt, daarna gaan ze in de verkoop.