Bart Schwertmann is de nieuwe zanger van Kayak

(Foto: Facebook/Bart Schwertman)

De uit Finsterwolde afkomstige Bart Schwertmann is door de oprichter van de band Kayak, Ton Scherpenzeel, gevraagd om zanger te worden van die band.

De symfonische rockband die vooral in de jaren 70 hits scoorde, brengt binnenkort een nieuw album uit. Schwertmann heeft het aanbod met beide handen aangenomen.



Soundmixshow van Henny Huisman

Schwertmann timmert inmiddels al dertig jaar als zanger en muzikant aan de weg. Hij zat onder meer in de band Galaxy en raakte in het jaar 2000 landelijk bekend toen hij de Soundmixshow van Henny Huisman won.



Tegenwoordig is hij vooral actief met de Groninger band Vanderlinde en klaar voor een volgend avontuur.



Auditie voor de nieuwe Kayak

'Ruim een jaar geleden al weer ben ik benaderd door Ton Scherpenzeel met de vraag of ik auditie wilde doen als zanger van de nieuwe Kayak', vertelt Bart.



'Ik ben toen twee keer bij hem geweest om wat te laten horen en inmiddels is het al weer een tijdje geleden dat ik te horen kreeg dat ik de uitverkorene ben. Vandaag is het officieel naar buiten gebracht.'



Ruthless Queen en Spetters

Kayak werd begin jaren 70 opgericht. De grootste hit scoorde de band in 1979 met het lied Ruthless Queen dat nog altijd in de Top 2000 staat. In 1980 verzorgde Kayak de soundtrack bij de klassieke Nederlandse film Spetters. Kort daarna ging de band uit elkaar.



Eind jaren '90 was het de Friese band De Kast die de leden van Kayak weer bij elkaar bracht. Eind vorig jaar kondigde Ton Scherpenzeel een nieuwe plaat van Kayak aan. Op die plaat, die als werktitel '17' heeft meegekregen, is Bart Schwertmann te horen als de nieuwe zanger.



Muziek voor fijnproevers

Voor de Groninger muzikant is het een droom die uitkomt: 'Ik vind het fantastisch! Al sinds mijn zestiende luister ik naar symfonische rock van bands als Marillion en Rush. Het is niet direct muziek voor het grote publiek maar echt voor de fijnproever.'



Het is heel simpel

Behalve zanger en muzikant heeft Bart ook nog een baan in de zorg. Volgens hem is dat prima te combineren. 'Het is heel simpel: als ik geen tijd heb om te zingen dan kan de band Kayak niet spelen', stelt de zanger nuchter vast.



Tournee in januari

Inmiddels is de helft van het nieuwe album van Kayak opgenomen. De komende weken worden de opnames afgerond, in oktober moet de plaat verschijnen. Januari 2018 gaat Schwertman met Kayak op tournee.

Door: RTV Noord Correctie melden