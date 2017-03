Zorggroep Treant roept hulp in van Groningers en Drenten

(Foto: Treant.nl)

De Treant Zorggroep wil van inwoners van Groningen en Drenthe horen welke vormen van zorg zij belangrijk vinden.

Data Stadskanaal volgen nog

Daarom heeft ze vier bijeenkomsten georganiseerd: in Pesse, Emmen, Coevorden en Hoogeveen genoteerd. Bijeenkomsten in de regio Stadskanaal moeten nog worden gepland.



'De bijeenkomsten in Drenthe staan al op de kalender, maar we gaan ook zeker met de Groningers in gesprek. Die data volgen nog', zegt interim-bestuurder Carla van der Wiel van Treant Zorggroep.



Dialoog zoeken

Treant organiseert de bijeenkomsten om de 'dialoog te zoeken met de inwoners', zoals Van der Wiel het omschrijft. 'In februari tijdens een bijeenkomst in De Tamboer in Hoogeveen heb ik aangegeven dat we de afgelopen jaren als Treant te weinig hebben gecommuniceerd.'



Geen format

Dat moet veranderen door dit initiatief. 'We willen als Treant tijdens deze bijeenkomsten luisteren naar de mensen, nuances aanbrengen waar nodig is en het gesprek voeren met de inwoners. Ook als er zorgen leven over de zorg in hun regio, willen wij die vragen beantwoorden. De mensen kunnen alle vragen stellen; er bestaat geen format voor de bijeenkomsten.'



De Treant Groep communiceert medio volgende week de data van de bijeenkomsten in de regio Stadskanaal. De bijeenkomsten in Drenthe worden allemaal in de maand april gehouden.

Door: RTV Noord