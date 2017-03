Tom-Jelte Slagter zegt af voor Milaan - San Remo

Tom-Jelte Slagter verschijnt zaterdag niet aan de start van Milaan - San Remo. De wielrenner van Cannondale is niet fit uit de meerdaagse koers Parijs - Nice gekomen.

De geboren Groninger laat 'La Primavera' nu schieten en probeert te herstellen. Vorig jaar was Slagter met een veertiende stek de beste Nederlander in Milaan - San Remo.Tom-Jelte Slagter hoopt volgende week weer terug te keren in koers. Het is de bedoeling dat hij dan de Settimana Internazionale Coppi e Bartali rijdt.