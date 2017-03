Bedrijven sponsoren eerste oogst Voedseltuin

(Foto: RTV Noord / Jan Been) (Foto: RTV Noord / Jan Been)

Cliënten van de voedselbanken kunnen vanaf begin mei de eerste groenten uit eigen tuin eten. Die eigen tuin is de gezamenlijke Voedseltuin in Opende. Twee bedrijven uit Groningen stelden het eerste pootgoed beschikbaar.

Appie Wijma van de Voedseltuin is dolblij met beide donoren: 'Zonder hun bijdrage wordt het een stuk lastiger om dit voor elkaar te krijgen.' Detacheringsbedrijf Zeker en flexbedrijf Flextensie hebben beide voor honderdvijftig euro slaplanten gesponsord. De medewerkers poten de verschillende soorten zelf.



Geld voor komkommers

Wijma hoopt op meer sponsoren, want de Voedseltuin wil ook tomaten, komkommers, bonen, andijvie en andere groenten verbouwen. Wijma: 'Alle hulp is welkom en de sponsoren kunnen, als ze dat leuk vinden, zelf helpen met het poten en oogsten van de groenten.'

Door: RTV Noord Correctie melden