Columns over Schiermonnikoog gebundeld in 'Eilandgevoel'

Eilandgevoel. Onder die naam verschijnen deze week de gebundelde columns van Koos Dijksterhuis over de natuur van Schiermonnikoog.

De Groninger bioloog en socioloog schrijft dagelijks over de natuur in dagblad Trouw. Een aantal van die eerder gepubliceerde columns over zijn lievelingseiland Schiermonnikoog zijn nu in het nieuwe boek samengebracht.Dijksterhuis: 'Ik kom mijn hele leven al op dit eiland en het komt wat mij betreft dicht in de buurt van het paradijs.'Vier jaar geleden verscheen van de hand van Dijksterhuis al het boek: 'Een Groenlander in Afrika, de wonderbaarlijke reis van de drieteenstrandloper'.