Heiploeg gaat fors uitbreiden in Zoutkamp

Het garnalenverwerkingsbedrijf Heiploeg in Zoutkamp gaat fors uitbreiden. Het gaat om een investering van vele miljoenen.

Heiploeg heeft de gemeente De Marne gevraagd om een wijziging van het bestemmingsplan. Dat is nodig om te kunnen bouwen.Ook de buren van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de uitbreidingsplannen.Directeur Dirk-Jan Parlevliet bevestigt dat het bedrijf fors wil groeien. 'Wij hebben ambities. Er zit groei in de seafoodmarkt, en dat moet je kunnen accommoderen'. Parlevliet wil uit concurrentieoverwegingen niet ingaan op de aard van de plannen.Wel geeft hij aan dat de uitbreiding gefaseerd kan worden uitgevoerd, al naar gelang de markt zich ontwikkelt.Heiploeg ging in 2014 failliet en werd overgenomen door het grootste visserijbedrijf van Nederland, Parlevliet en van der Plas uit Katwijk. Heiploeg heeft een geschatte omzet van 300 miljoen euro per jaar.