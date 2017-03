'Scholenoperatie' Delfzijl staat op punt van beginnen

Nog even en dan kan de schop de grond in. Als de raad van Delfzijl op 30 maart groen licht geeft, kan de grote nieuwbouw- en verbouwoperatie voor de scholen in de gemeente van start.

Als eerste wordt een nieuw kindcentrum in Wagenborgen gebouwd. Het centrum biedt onderdak aan basisschool de Kronkelaar en aan peuteropvang. Het gebouw komt op het voormalige Groot Bronswijkterrein.Het kindcentrum wordt duurzaam, aardbevingsbestendig en er wordt rekening gehouden met de verwachte afname van het aantal leerlingen. De gemeente wil ruim vijf miljoen euro uittrekken voor de bouw. Volgens de planning begint de bouw volgend jaar en kan het nieuwe kindcentrum augustus 2019 in gebruik worden genomen.Behalve in Wagenborgen komen er ook kindcentra in Spijk, Delfzijl-West en Tuikwerd. Deze worden voor een periode van dertig jaar gebouwd. Er komen ook kindcentra in Woldendorp en in Farmsum, maar die zijn 'semipermanent'. Dat wil zeggen dat ze wat eenvoudiger worden uitgevoerd, omdat ervan wordt uitgegaan dat ze minder lang mee hoeven te gaan.Verder worden drie scholen bouwkundig versterkt: de Windroos en het Baken in Delfzijl en Hiliglo in Holwierde. Voor 1 juli 2017 wordt besloten wat er moet gebeuren met de Brede school in Delfzijl Noord.De hele operatie kost 33 miljoen euro. Daarvan betaalt de NAM 12,2 miljoen. De ministeries van Onderwijs en Economische Zaken leggen gezamenlijk 11,4 miljoen euro bij. Ook de provincie doet een duit in het zakje: 1,3 miljoen. De rest, 8,1 miljoen, komt voor rekening van de gemeente.