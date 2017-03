Ook in Groningen is het bier vandaag groen

Derk (rechts) neemt het er goed van op St. Patrick's Day (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Ook Groningen is inmiddels bekend met St. Patrick's Day, dat vrijdag wordt gevierd. De nationale feestdag van Ierland wordt over de hele wereld gevierd. Dit jaar is het de 25e keer dat de Ierse pub O'Ceallaigh het viert.

Verslaggever Derk Bosscher ging daarom een kijkje nemen. 'Vijfentwintig jaar geleden was het de eerste keer dat we het feest in Groningen organiseerden, en het is inmiddels een groot feest geworden', zegt de eigenaresse van de pub aan het Gedempte Kattendiep tegen Derk. 'Alles is groen, zelfs het bier.'



Sint Patricius was de beschermheilige van Ierland en stichtte het Christendom. Elk jaar op 17 maart wordt over de hele wereld zijn sterfdag gevierd. De belangrijkste ingrediënten voor een geslaagde St. Patrick's Day zijn veel bier, whiskey, muziek, groene kleding en nog eens bier.



Dat weet ook René uit Sappemeer. Hij zit aan de bar, in kilt. 'Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de Ieren. Ben er vaak op vakantie geweest. Wat spreekt mij zo aan in de Ieren? De gezelligheid. Het is een gezellig volk.'

Door: RTV Noord Correctie melden