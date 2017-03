Vrijwilligers Bogdike pakken de draad op na overlijden Bé Wever

Gemakkelijk is het niet, maar de vrijwilligers van stichting Bogdike in Veendam proberen de draad weer op te pakken. Hun voorman Bé Wever overleed onlangs, en dat verlies hakt er flink in.

'We hebben een vreselijke tijd achter de rug', verzucht vrijwilliger Bert Bos. 'Na het overlijden van Bé viel er een groot gat in de organisatie. Bé was ongeveer 24 uur per dag bezig met Bogdike. Maar we willen het werk doorzetten.'Het werk van Bogdike heeft Veendam veel te bieden, vindt Bos. 'We willen proberen om iedere week in het centrum van Veendam iets levendigs te organiseren. Dat is goed voor de inwoners en het koopcentrum in Veendam.Om dat te realiseren heeft stichting Bogdike steun nodig. Daarom zoekt de stichting ruim duizend, die 35 euro per persoon per jaar betalen. 'We zitten nu op ongeveer 80 vrienden.''We zouden het mooi vinden wanneer daar nog veel bijkomen. Alleen dan kunnen we het werk voortzetten.'