Bioboer Munnekezijl: in de brand, uit de brand

(Foto: RTV Noord/Derk Bosscher) (Foto: Gertjan Schreuder/112Groningen)

De oude kop-hals-rompboerderij van de familie Bakker in Munnekezijl ging in juli 2015 volledig in vlammen op. Ruim anderhalf jaar later tonen ze trots hun nieuwe biologische akker- en tuinbouwbedrijf.





Na de brand kwam het stel tot de conclusie dat ze wilden herbouwen met respect voor de historische bouwstijl van het Groninger land: een schuur met twee kappen, maar dan gestoken in een modern jasje.



Onder architectuur

Het werd een gebouw in een ongebruikelijke, maar frisse blauwwitte kleur, dat voldoet aan de eisen die een moderne akkerbouwer stelt aan ruimte en functionaliteit. 'Dit gebouw staat er over honderd jaar waarschijnlijk nog', zegt Bakker. 'Daarom zijn we erg blij dat we hebben gebouwd onder architectuur. Het is een schuur met karakter geworden, waar het fijn thuis komen en fijn werken is.'



Vierkante bouw

Het bedrijf teelt op biologische wijze pootaardappelen, bloemkool en knolselderij. De tweekapschuur met een oppervlakte van 2000 vierkante meter heeft drie koelcellen: voor elke gewasgroep één.



Aan de nieuwe woning bij het bedrijf wordt nog gewerkt. Deze wordt in de zomer opgeleverd.



Lees ook: Boerderij Munnekezijl gaat in vlammen op Jan Willem Bakker en zijn vrouw Jacquelien zetten vrijdag de deuren open voor het publiek, in samenwerking met 27 bedrijven die meewerkten aan de realisatie van de nieuwe boerderij.Na de brand kwam het stel tot de conclusie dat ze wilden herbouwen met respect voor de historische bouwstijl van het Groninger land: een schuur met twee kappen, maar dan gestoken in een modern jasje.Het werd een gebouw in een ongebruikelijke, maar frisse blauwwitte kleur, dat voldoet aan de eisen die een moderne akkerbouwer stelt aan ruimte en functionaliteit. 'Dit gebouw staat er over honderd jaar waarschijnlijk nog', zegt Bakker. 'Daarom zijn we erg blij dat we hebben gebouwd onder architectuur. Het is een schuur met karakter geworden, waar het fijn thuis komen en fijn werken is.'Het bedrijf teelt op biologische wijze pootaardappelen, bloemkool en knolselderij. De tweekapschuur met een oppervlakte van 2000 vierkante meter heeft drie koelcellen: voor elke gewasgroep één.Aan de nieuwe woning bij het bedrijf wordt nog gewerkt. Deze wordt in de zomer opgeleverd.

Door: RTV Noord Correctie melden