Moorlag (PvdA) lijkt Kamerzetel mis te lopen

PvdA-kandidaat William Moorlag lijkt zijn Kamerzetel mis te lopen doordat de een plek lager geplaatste Lilianne Ploumen hem met voorkeurstemmen voorbij streeft.

Dat blijkt nu de officiële uitslagen van alle kieskringen worden gepubliceerd.De PvdA kelderde flink met de verkiezingen en kwam uit op 9 zetels. Moorlag zelf, die als negende op de kandidatenlijst staat, laat weten dat hij verwacht voorlopig nog niet in de Tweede Kamer te komen.'Ploumen heeft zich als minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kijker gespeeld na de verkiezing van Donald Trump, waarna zij opkwam voor de rechten van vrouwen in arme landen op een veilige abortus. Het verbaast me niet dat ze veel voorkeursstemmen krijgt. Als ze inderdaad in mijn plaats in de kamer komt feliciteer ik haar hartelijk.'Moorlag is nu nog directeur van werkvoorzieningschap Alescon in Assen. Die baan heeft hij nog niet opgezegd en hij blijft daar voorlopig nog aan het werk.