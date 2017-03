Veiling moet kas nieuw museum FC Groningen spekken

(Foto: JKBeeld)

Verzamelaars van FC Groningen-memorabilia kunnen vanaf vrijdag hun collectie uitbreiden met één of meer collector's items door hun slag te slaan op een online veiling.

Onder de hamer komen onder meer gesigneerde shirts, ballen en foto's. De opbrengst is bestemd voor de FC Groningen Experience, het nieuwe interactieve museum in het Noordlease Stadion dat volgende maand wordt geopend.



Mini-replica KNVB-beker

Veilingsite Catawiki verwacht veel belangstelling voor een mini-replica van de KNVB-beker, die de club in 2015 in de wacht sleepte. Volgens de organisator van de veiling is dit een zeldzaam object dat normaal niet op de markt te koop is.



De veiling duurt tot en met zondag 26 maart.

Door: RTV Noord Correctie melden