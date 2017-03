Arend Glas wil Groninger roeiers weer thuiswedstrijden geven

De stad Groningen telt drie roeiverenigingen, maar sinds de wedstrijdbaan in Harkstede gesloten is, kunnen er geen thuiswedstrijden meer worden gehouden. Arend Glas wil daar verandering in brengen. Hij heeft plannen voor een twee kilometer lange roeibaan op het Paterswoldsemeer.

Glas deed twee keer mee aan de Olympische Spelen als bobsleeër, maar een andere passie van hem is roeien. Hij is coach bij roeivereniging Aegir in Groningen.'Je moet mijn plan zien als een stip op de horizon. In 2020 kunnen hier grote landelijke wedstrijden worden gehouden en in de twee jaar daarvoor de lustrumwedstrijden van Aegir en Gyas. Ik denk dat we dan heel mooi door kunnen bouwen', zegt Glas.Ondertussen is hij druk bezig met een andere roeilocatie, het Hoornsemeer. Daar worden over twee weken sprintwedstrijden over 500 meter gehouden. In een waadpak met een spuitbus en meetlint werkte Glas vrijdag druk aan de voorbereiding van dat evenement.