Geen voorrang verleend; OM eist werkstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van tachtig uur en een rijontzegging van een half jaar, waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen een man (67) uit Borger. Hij zou een verkeersongeval hebben veroorzaakt in Musselkanaal

Bij het ongeluk raakte een meisje (16) gewond. Ze zat als bijrijder in een auto, die geen voorrang kreeg van de automobilist uit Borger. Bovendien reed de man te hard. Bij de botsing die volgde, liep het slachtoffer een gebroken hand en een gebroken schouder op.



Medeleven

De verdachte gaf direct toe dat hij fout zat. Na het ongeluk ging hij meteen bij het slachtoffer op bezoek om zijn medeleven te tonen.



Op de zitting schrok de man van de geëiste werkstraf. 'Ik dacht meer aan een boete'. Maar volgens de officier van justitie is de zaak daarvoor te ernstig.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden