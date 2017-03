Nevland: 'Blijf altijd achter je club staan, ook in zware tijden'

(Foto: RTV Noord/Anja Otto)

Voormalig FC Groningen-speler Erik Nevland is zaterdag een van de toeschouwers bij de wedstrijd FC Groningen-Willem II.

Nevland roept de supporters op massaal naar het stadion te komen. 'Het is niet goed dat de laatste tijd steeds meer stoeltjes leeg blijven', zegt de oud-voetballer. 'De Euroborg moet vol zijn, net zoals toen ik nog bij de FC speelde. Dan is het de Groene Hel en dan maak je het ook extra moeilijk voor de tegenstander.'



'FC Groningen verdient beter'

Op de vraag of FC Groningen over voldoende kwaliteit beschikt, moet Nevland het antwoord schuldig blijven. 'Daar ben ik niet de juiste persoon voor om dat te beoordelen. Daar zie ik net te weinig wedstrijden voor. Maar Groningen verdient als club beter. En daarom moet je altijd achter de club staan, ook in zware tijden. Dus kom met zijn allen naar de Euroborg!'



Nevland weet dat het stadion is omgedoopt tot Noordlease-stadion, maar desondanks handhaaft hij zijn oproep. Lachend: 'Voor mij blijft het de Euroborg.'

Door: RTV Noord Correctie melden