KloukQuiz: 7 dagen 7 vragen, dag 2

Dit zijn de antwoorden van de vorige KloukQuiz:1. Hoe heet een bekende schaatser van langeafstandswedstrijden en marathons. Zijn bijnaam is Kampioen der Verslagenen. Hij reed zes keer de Elfstedentocht. In 1963, één van de zwaarste Elfstedentochten, werd hij 2e? - Jan Uitham2. Wat betekent het Groninger woord bilwipper? - Een onecht kind3. Stevige boekweitpap met bovenin een kuiltje met daarin uitgebakken spek en een flinke scheut stroop. Hoe heet dit gerecht? - Luie wievenkost4. Hoe heet de jaarlijks introductieweek voor studenten die in Groningen gaan studeren? - Kei-week5. Hoe heet het tijdschrift van Stichting t Grunneger Bouk? - Toal en Taiken6. Welke middenvelder en oud-international speelde in 1984/1985 voor FC Groningen? Dat liep echter uit op een deceptie. Hij speelde maar 7 wedstrijden waarin hij niet scoorde. - Johan Neeskens7. Wat betekent "hai is nirteg"? - Hij is knorrig