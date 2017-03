Onveilige balkons worden permanent gestut

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat ruim zestig balkons in de gemeente Groningen permanent stutten. Begin deze maand bleek dat de draagconstructies mogelijk onveilig zijn.

Het gaat om 62 portiekflats en duplexwoningen aan de Polmanstraat en de Reddingiusweg in Hoogkerk en de P. Waijerstraat in Oosterhogebrug. Die zijn inmiddels provisorisch gestut. Nu gaat de corporatie op zoek naar een definitieve oplossing.Directeur Rinze Kramer weet nog niet hoe die eruit komt te zien: 'Dat zijn we nog aan het onderzoeken. We moeten ook overleggen met de gemeente, want het gaat ook om beeldbepalende gebouwen'. Er wordt onder meer gekeken naar de manier van stutten en het materiaal dat daarbij gebruikt moet worden.Kramer weet ook niet hoe hoog de kosten zijn, maar zeker is wel dat de corporatie die zelf moet betalen. Het staat vast dat het niet om aardbevingsschade gaat, dus bij de NAM valt sowieso niets te halen.'We hadden het geld liever besteed aan verduurzaming, maar veiligheid gaat voor alles'. De huurpenningen zijn de enige inkomsten die een huurcorporatie heeft. Maar Kramer denkt dat het wel mee zal vallen.'We hebben zevenduizend huurders, dus die merken daar individueel weing van. Bovendien hebben we wel wat vet op de botten.'