DAL-gemeenten fuseren op zijn vroegst in 2020

Als de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) gaan fuseren, dan is dat op z'n vroegst in 2020. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl heeft over de herindeling gesproken met Commissaris van de Koning (CdK) René Paas. Die bracht een werkbezoek aan de havenstad.

De CdK was in Delfzijl om te praten over onder meer de centrumplannen en de herindeling. Beukema heeft zijn teleurstelling geuit over het feit dat Delfzijl, Loppersum en Appingedam niet meer met Eemsmond kunnen fuseren. Deze gemeente gaat samen met Bedum, De Marne en Winsum (BMWE). Een woordvoerder laat weten dat Paas dit voor kennisgeving heeft aangenomen.Delfzijl onderzoekt nu of de DAL-variant mogelijk is. Een aantal fractievoorzitters van de drie gemeenten heeft besloten om maandag bij elkaar te gaan zitten. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de herindeling. Sinds bekend is dat de BMWE-gemeenten samengaan, is het stil in de DAL-gemeenten.Paas heeft Beukema laten weten dat een mogelijke herindeling met Delfzijl pas in 2020 mogelijk is. Hiervoor is namelijk een procedure nodig die een bepaalde tijd duurt.De DAL-gemeente hebben nog niet officieel 'ja' tegen elkaar gezegd.