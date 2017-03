Groninger Grizzlies halen vier medailles op vmbo-vakwedstrijden

(Foto: worldskillsnetherlands.nl) (Foto: worldskillsnetherlands.nl)

Groningen heeft vier medailles overgehouden aan de nationale vakwedstrijden voor vmbo'ers. De finales vonden plaats in RAI Amsterdam.

Het provincieteam de Groninger Grizzlies eindigde als team niet in de top drie, maar haalde op losse onderdelen wel het podium.



345 finalisten

In totaal deden 345 laatstejaars vmbo-leerlingen mee. Er waren elf categoriën, zoals voertuigentechniek, ict, economie en organisatie & promotie.



Het team van Dollard College Winschoten won goud op het onderdeel tuinaanleg. Diezelfde prijs sleepte het team van Gomarus College in de wacht bij Elektrotechniek. Zilver was er voor de leerlingen van het Ubbo Emmius uit Stadskanaal bij de categorie Zorg & Welzijn. De laatste medaille was een bronzen voor het Organisatie & Promotieteam van Gomarus College Groningen.



TV-set runnen

Alle wedstrijddeelnemers moesten samen een fictieve TV-set runnen. De vakteams hadden ieder een eigen taak. De bloemisten zorgden voor een kleurrijke aankleding, de elektrotechnici regelden het licht en geluid.



De horeca-crew zorgde voor de catering, de vormgevers maakten een promo voor het televisieprogramma en de make-up en het kapsel van de acteurs werd verzorgd door het team van zorg & welzijn.

Door: RTV Noord Correctie melden