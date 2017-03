Handbalvrouwen winnen oefeninterland; Abbingh scoort

De Nederlandse handbalvrouwen, met ook Lois Abbingh en Sanne Hoekstra in de selectie, hebben IJsland vrijdag in een oefeninterland verslagen.

In Almere werd het 23-20. Nederland mistte enkele toppers, zoals Estavana Polman en Angela Malestein. Om die reden werd Sanne Hoekstra uit Winschoten opgeroepen. Lois Abbingh had eerder nog een reserverol, maar speelde nu vanaf de start en scoorde ook.Zaterdag volgt een tweede duel met IJsland, dan in Emmen.De oefeninterlands vormen een voorbereiding op het WK, eind dit jaar in Duitsland.