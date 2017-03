Oud-Veendam wint met dubbele cijfers voor goed doel

De zaalvoetbalwedstrijd tussen voormalig BV Veendam-voetballers en het zaalvoetbalteam van het Veendammer bedrijf Werkmax is vrijdagavond geëindigd in 12-0. Arjan Blaauw werd topscorer in de Parkstadhal met zes doelpunten.

Volgens de oud-profvoetballers was het duel voor herhaling vatbaar. 'Echt een reüniegevoel', zegt Arjan Ebbinge, één van de initiatiefnemers. 'We gaan dit zeker vaker doen.'Gerard Wiekens viel het alleszins mee: 'Ik heb nog geen spierpijn, maar morgen is het misschien anders.' Volgens topscorer Blaauw gaat er nog wel wat gedronken worden. 'We gaan nu naar de kleedkamer, het vochtgehalte aanvullen', grijnst hij.De opbrengst van de wedstrijd komt ten goede aan de John Schokker Foundation. Die is dit jaar opgericht en wil jeugdige sporters in met name de provincies Groningen en Drenthe helpen om hun sportieve droom te realiseren.