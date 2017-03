Lelystad-Boeings gaan mogelijk laag over Groningen vliegen

(Foto: ANP/Julian Stratenschulte)

De kans is groot dat Boeing-toestellen in de toekomst laag over Groningen gaan vliegen.





Nieuwe vluchtroutes

Door die overname ontstaan nieuwe vluchtroutes. De toestellen van en naar Lelystad gaan het luchtruim boven Noord-Nederland gebruiken, omdat ten westen van Lelystad het vliegverkeer van Schiphol zit.



Onder de Schiphol-toestellen

De vluchten van en naar Lelystad moeten bovendien onder die van Schiphol blijven. Het lijkt erop dat er daarom op 1500 tot 1800 meter boven Groningen zal worden gevlogen.



Nog niet op de hoogte

In Overijssel is al enige maanden ophef. Inwoners vrezen geluids- en milieuoverlast. In het Noorden zijn provincies en veel gemeenten nog niet op de hoogte. Waarschijnlijk worden de plannen in juni gepresenteerd.



