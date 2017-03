Brommers Leek krijgen vloerverwarming

(Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

Een gloednieuwe schuur, heerlijk verwarmd door vloerverwarming. Dat is wat Arie de Vries uit Leek bouwt voor zijn 'kindjes': Tien Zündapps, Kreidlers en andere motoren. De hobby mag wat kosten.

De Vries verzamelt en restaureert brommers uit de jaren zestig en zeventig. Zijn tien exemplaren staan zaterdag op de vierde Classic Motor- en Bromfietsbeurs in Leek. Het is voorlopig nog de enige plek waar hij ze kan tentoonstellen.



Hoezen

Thuis moeten ze voorlopig nog in de 'gewone' schuur staan, verstopt onder hoezen. 'Anders beschadigen ze', legt De Vries uit. Het nieuwe onderkomen dat hij voor de brommers bouwt, zorgt ervoor dat ze droog staan en dat ze ook eens een keer bekeken kunnen worden.



Dierbaarste exemplaar

In zijn collectie zijn onder meer de Sparta Grand Sport 1968 in King's red. Zijn dierbaarste is de rode Kreidler Florett uit 1966. De trotse verzamelaar glundert: 'Dit is het overgangsmodel tussen de ei-en buffeltank. Machtig mooi!'



'Als ik mijn verzameling zie, dan ben ik er wel trots op', zegt de Leekster. Maar als het aan hem ligt, komt er nog een extra exemplaar in de nieuwe schuur. Hij wil nog een Kreidler uit 1973 met een vijf-bak-voetversnelling. 'Daarvoor moet ik nog wel even sparen.'

Door: RTV Noord