Column: Niet verdiend

‘Arme drommel, je deugde van geen kant, maar zo’n einde had je niet verdiend.’ Dat zou de held aan het slot van een jongensboek zeggen als zijn kwaadaardige tegenstander net levend was opgepeuzeld door een school piranha’s of verdronken in een plas lava.

Gelukkig voor de slechterik dat hij althans dát niet meer hoefde aan te horen. Verliezen is al erg genoeg. Om dan ook nog het medelijden van de overwinnaar te moeten incasseren, maakt de nederlaag dubbel zo groot. Arme PvdA dus, want zelfs deze trap na, verpakt als aai over de bol, is de sociaaldemocraten niet bespaard gebleven. De partij moest de afgelopen dagen sympathiebetuigingen aanhoren van onder meer VVD, CDA en D66. Na een gewonnen wedstrijd is het namelijk makkelijk praten. ‘Deze afstraffing is onterecht,’ zeggen die zo verschrikkelijk beschaafde en fatsoenlijke overwinnaars: ‘Dit heeft de PvdA niet verdiend.’



De PvdA moet nu wel door een hel gaan. Die 29 (negenentwintig) zetels verlies is al rampzalig, maar daarvan kun je, mét de Black Knight van Monty Python, wiens armen eraf worden gehakt, nog zeggen: ‘It’s just a flesh wound.’ Maar dat Hans Spekman moet dulden dat Sybrand Buma aan het eind van de avond troostend zegt: ‘Ach, Hans, jongen…’, dan moet er haast wel een golfje kots naar boven komen. Het verklaart in elk geval dat hij dit najaar zijn trui in de ring gooit. Het zal je maar gezegd worden. En dat Rob Oudkerk na die vernederende troostbetuigingen uit schaamte het liefst de restanten van de sociaaldemocratie bij het vuilnis zou zetten, is ook begrijpelijk. Hij had zichzelf daar trouwens, rijkelijk voorbarig, tien jaar geleden al neergezet.



In Oost-Groningen is de Pee van der Aa nog net wat verder teloorgegaan dan elders. Ongetwijfeld onverdiend. De piranha’s waren hier de SP en de PVV, die vanuit hun comfortabele oppositie dankbaar het klotsende electoraat opvingen dat niet zozeer ergens voor, als wel ergens tegen stemde. En wat leent zich beter om tegen te stemmen dan de verlichte redelijkheid van de sociaaldemocratie. Juist daar waar de PvdA nog een club was waar je vanzelfsprekend bij hoorde, wordt het wegvallen van zoiets ouderwets als clubtrouw het hardst gevoeld. Zeker als het ook nog eens een ouderwetse regentenclub is. Overigens was die rot al een poosje gaande, getuige de lokale partijen die in bijvoorbeeld Menterwolde, Pekela en Delfzijl door ontevreden PvdA’ers zijn opgericht. Vast ook niet helemaal verdiend, maar er staat dan ook in geen enkel door de Heilige Geest geïnspireerd geschrift, ook niet in het verkiezingsprogramma van de PvdA, dat we altijd krijgen wat we verdienen. Zelfs de oudtestamentische Job kreeg al nare uitslag die hij niet verdiend had.



Als iemand zegt: ‘Jij hebt het niet verdiend’, bedoelt hij natuurlijk: ‘Ík heb het wél verdiend, want ik ben zooooo superieur’, maar de consequentie van die uitspraak is precies het omgekeerde, namelijk dat dan ook de VVD, het CDA en D66 deze uitslag niet verdiend hebben. En dat klopt. Zij hebben hem ook maar op hun bord gekregen, als het electorale dagmenu. Dus als ze nou echt vinden, dat de PvdA dit niet verdiend heeft, laten ze de sociaaldemocratie de volgende keer dan een beetje winnen? Of heeft ze dat nou ook weer niet verdiend?'



Willem van Reijendam

