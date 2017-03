Politiek vreest ongelukken door wildparkeren in Haren

Het CDA in Haren heeft zorgen over de verkeersveiligheid in het centrum van het dorp. Vooral tijdens de spitsuren zou het gevaar op de loer liggen. Wildparkeerders zijn volgens de coalitiepartij de oorzaak van het gevaar.

De boosdoener

'Stilstaande auto's en fietsers zitten elkaar in de weg. Tijdens het spitsuur ontstaan er lange rijen auto's. Fietsers proberen zich dan door het verkeer heen te wurmen. Dat zorgt voor onveilige situaties', zegt fractievoorzitter Jacob Boonstra. De lange rijen ontstaan doordat het rijdende verkeer wordt afgeremd door de auto's die in het centrum staan geparkeerd.



Volgens Boonstra zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar de situatie wordt er niet veiliger op. De partij wil daarom weten of het college maatregelen gaat nemen om het wildparkeren te beperken.



Handhaving

Het wildparkeren tijdens de spits zou vooral in het centrum van het dorp gebeuren. Tussen de beide rotondes en dus in het winkelgebied. 'Er moet vooral tijdens de spitsuren handhaving zijn. Mensen moeten hier niet meer stil gaan staan en gaan laden en lossen.'



Van handhaving door de buitengewoon opsporingsambtenaar zou op dit moment geen sprake zijn. 'Ik zie de boa's zelden tot nooit', aldus Boonstra.



De partij heeft bij het Harener gemeentebestuur om opheldering gevraagd.

