Politie is verbaasd; 'Ik zoek een leuke agent waarmee ik kan mailen'

Wat doe je, als je valt op mannen in uniform? Op welke datingsite kun je dan terecht? De Politie Noord-Nederland kreeg zaterdag naar eigen zeggen een 'wel een heel bijzondere' vraag.

Normaal gesproken krijgt de politie mails binnen met tips over het oplossen van misdaden, maar zaterdag is dat net even anders. 'Ik zoek een leuke agent waarmee ik kan mailen. En misschien kan het uitlopen tot vriendschap of een verhouding', staat in een mail.De politie vond het bericht zo bijzonder, dat ze het op Instagram zette. De naam van degene die de mail stuurde, is onzichtbaar gemaakt.De mailschrijver zegt geen datingsites te kennen waarop veel politieagenten zitten. 'Ik hoop op een reactie terug.' Het lijkt er niet op, dat ze een mailtje van een vrijgezelle agent tegemoet kan zien.