Toneelstukken uit Grootegast populair in het hele land

(Foto: RTV Noord/Jan Been) Henk Roede (Foto: RTV Noord/Jan Been)

'Onrust in het rusthuis' en 'Tante Bella's beautysalon': het zijn twee van de acht toneelstukken die zijn geschreven door Henk Roede uit Grootegast. Zijn hobby is aardig uit de hand gelopen, want de kluchten, blijspelen en komedies worden in het hele land gespeeld.

Afgelopen weekend werd een van zijn stukken opgevoerd in Zevenhuizen, door toneelvereniging Grimas uit Leek. De voorstelling trok 130 bezoekers.



'Van Groningen tot Zeeland'

Roede, in het dagelijks leven eigenaar van een drukkerij in Grootegast, schreef zijn eerste toneelstuk 'Onrust in het rusthuis' twaalf jaar geleden. Het wordt nog steeds veel gespeeld. 'Van Groningen tot Zeeland', zegt Roede.



De Grootegaster schrijft de stukken in het Nederlands, maar Grimas speelt het in het Westerkwartiers. Roede: 'Het gebeurt vaak dat gezelschappen een stuk naar hun eigen hand zetten. De verenigingen vertalen het dan zelf in het Fries of Limburgs. De uitgever is nu bezig om een van mijn stukken in het Duits te vertalen, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden.'



'De stukken van Henk liggen ons goed'

Al drie jaar achtereen speelt Grimas een stuk van Roede. Acteur Klaas Pieterman: 'De stukken van Henk liggen ons goed. En tijdens de repetities veranderen we de tekst in het Westerkwartiers. Ons publiek houdt daarvan.'



Roede: 'Ik pas de stukken zelf ook af en toe aan. Soms pas ik het aan aan de actualiteit, of ik schrijf er een of meerdere rollen bij als een vereniging daar om vraagt.'



Speelfilm 'Die van hiernoast'

Naast drukker is Roede ook voorzitter van het Legiomuseum in zijn woonplaats en ooit maakte hij de speelfilm 'Die van hiernoast'. Roede: 'Ik bedenk altijd een absurd uitgangspunt voor mijn toneelstukken. En als je dan ziet dat wat je schrijft uiteindelijk leidt tot lachsalvo's bij het publiek, dan geeft dat een hoop voldoening.'

Door: RTV Noord Correctie melden