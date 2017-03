Jumbo: Breng snijworst terug

(Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Supermarktketen Jumbo roept consumenten op om de merkloze gesneden gerookte snijworst terug te brengen naar de winkel. In de worst kan de listeria bacterie zitten.

Bij Jumbo De Helling in Oude Pekela blokkeerden de kassa's vrijdagavond al toen een klant de gerookte snijworst probeerde te kopen. 'We hebben ook gelijk het bericht over de bacterie op Facebook gedeeld.'



Verhoogd risico

De listeria bacterie kan leiden tot een voedselinfectie, maar vooral zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen meer risico.



Geld terug

Klanten die de gerookte snijworst gekocht hebben, krijgen gewoon hun geld terug. Een aankoopbonnetje is niet nodig.



Inleveren

Bij de Jumbo in Bedum, Jumbo Oosterpoort en de Jumbo in Oude Pekela zijn er nog geen worsten teruggebracht. 'Mensen kunnen ook nog het product volgende week en die week daarna inleveren. Daar doen we niet moeilijk over', aldus een woordvoerder van Jumbo De Helling in Oude Pekela.

Door: RTV Noord Correctie melden