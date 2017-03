Tijmen Eising winnaar Ronde van Groningen

(Foto: Archief)

Tijmen Eising heeft in Uithuizermeeden de Ronde van Groningen gewonnen. De Drent van Metec-TKH was de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf renners.

Eising, voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren, was sneller dan Wim Kleiman en Muntendammer Rick Ottema.



De vijf ontsnapten in de finale uit een groep van tien renners.

Door: RTV Noord Correctie melden